В Алматинской области во время разборок убит 31-летний алматинец

ТАЛДЫКОРГАН. 18 МАЯ - В Алматинской области 24-летний местный житель во время разборок убил 31-летнего жителя Алматы и спрятал тело в поле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

16 мая текущего года в дежурную часть Илийского РУП по телефону поступил вызов от местных жителей. Выехавшая на место следственно-оперативная группа установила, что в указанном месте между неизвестными произошло разбирательство", - сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции и участковые инспекторы установили и задержали 24-летнего местного жителя, который после предъявления ряда доказательств причастности к происшествию признался в убийстве и указал место, куда он спрятал тело.

В ходе проверки показаний на месте в поле у поселка, в траншее, сыщики обнаружили тело 31-летнего жителя Алматы со следами насильственной смерти. Со слов подозреваемого, орудие преступления выбросил. Принимаются меры к его обнаружению", - рассказали полицейские.

Подозреваемый в соответствии со статьей 128 УПК РК водворён в изолятор временного содержания, ведется следствие. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Убийство".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства