Более 350 тыс. пачек сигарет пытались контрабандой вывезти из РК в РФ

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники департамента экономических расследований по СКО во время пограничного контроля задержали следующую в Россию автомашину, в которой перевозилась табачную продукцию с акцизными марками неустановленного образца, передает Kazakhstan Today.

Сигареты были сокрыты под грузом "Чипсы Lay's". Разрешительные документы и акцизные марки установленного законодательством РК образца на сигаретах отсутствовали", - сообщили в комитете по финансовому мониторингу.

При осмотре автотранспортного средства обнаружено 357 500 пачек сигарет различных марок. Вся контрабандная партия изъята.

Сумма причиненного ущерба составляет более 70 млн тенге.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 214 УК РК, в настоящее время проводятся следственные действия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства