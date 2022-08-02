Свыше 40 килограммов наркотиков изъяли у жителя Костанайской области

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Актюбинской области и Шымкенте возбуждены уголовные дела по фактам приемки в эксплуатацию плохих дорог, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что в текущем году в ходе проведения контроля качества местных дорог было отобрано порядка 9 тыс. проб, из которых не соответствуют требованиям 2,5 тыс. проб или 28%. Лидерами по несоответствию являются: Шымкент (71%), Мангистауская область (61%), Алматы (56%), ВКО (49%), ЗКО (43%), Туркестан (40%).

Несмотря на имеющиеся замечания, заказчики продолжают принимать объекты в эксплуатацию. По таким фактам в отдельных регионах уже возбуждены уголовные дела", - сообщил Каирбек Ускенбаев.

В частности, по его словам, после замечаний Центра качества уголовное дело возбуждено департаментом экономических расследований по факту некачественных исполнений и приемки в Актюбинской области и Антикоррупционной службой по факту фиктивного подписания актов в Шымкенте.

При этом остро стоит вопрос о паритетном выделении финансирования. Отдельные области эти требования не соблюдают (ЗКО, СКО, Костанай, Павлодар). Например, не смотря на поручение главы государства, на развитие местных дорог в Западно-Казахстанской области фиксируюется низкий темп улучшения состояния автодорог. По итогам прошлого года нормативное состояние дорог региона составило 39%, при среднем республиканском значении 80%. Акиматом ЗКО в текущем году выделено 2,6 млрд тенге, что составляет 10% (при необходимом финансировании в 30%) от всего бюджета (РБ-23,7 млрд тенге)", - сообщил министр.

Министр индустрии и инфраструктурного развития сообщил, что для улучшения качества строительства дорог предусматривается усиление ответственности технического, авторского надзора и заказчика за образование дефектов в гарантийный период.

Также предусмотрено внедрение EPC (проектирование, эксплуатация и строительство) контрактов по схеме "под ключ" с внедрением элементов ФИДИК (взаимоотношение между подрядчиками, заказчиками и инженерами, применяется в более чем 100 странах мира).

По словам главы МИИР, будут внедряться новые технологии и подготовка кадров.

Кроме этого, для обеспечения качества и исключения финансовой зависимости от местных исполнительных органов будет проработан в рамках проекта закона "О транспорте" (находится в мажилисе) механизм подписания единого договора с уполномоченным органом и Центром качества. Это позволит независимо от договора давать замечания в адрес акиматов и требовать их обязательного исполнения", - уточнил Каирбек Ускенбаев.