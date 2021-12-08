Медсестра оформила 67 поддельных паспортов вакцинации в Актобе

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В ходе расследования задержанная рассказала, что за каждый подделанный документ получала денежное вознаграждение в сумме 15 тысяч тенге. По данному факту уголовное дело по статье 385, часть 2 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" и статье 247, части 1,2 УК РК "Получение незаконного вознаграждения" направлено в суд", - сообщили в полиции.
Департамент полиции Актюбинской области напоминает, что за получение незаконного вознаграждения предусмотрена уголовная ответственность.
На 6 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 795 168 человек, вторым - 203 255 человек.
Вице-министр здравоохранения прокомментировал вопрос о взаимном признании паспортов вакцинации с Россией.