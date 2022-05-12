В Алматы полицейские изъяли 72 кг саксаула с прилавка в магазине

АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Факт выявлен в праздничные дни. Сотрудники УП Бостандыкского района в одном из магазинов по дороге в Алмаарасанское ущелье выявили факт продажи 72 килограммов саксаула, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К уголовной ответственности согласно статье 339 УК РК привлечена гражданка Етекбаева Б.И. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Всего в эти дни выявлено два аналогичных правонарушения. Ранее из незаконного оборота было изъято свыше 130 килограммов саксаула, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Отмечу, что статья 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города полковник полиции Манап Саттаров.
В целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений на территории города проводятся рейдовые мероприятия.