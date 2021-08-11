В Акмолинской области у браконьеров изъяли 80 килограммов карпа и 6 сетей

Фото: Polisia.kz

КОКШЕТАУ. 10 АВГУСТА - В период с 3 по 9 августа на территории Акмолинской области проводилось ОПМ "Браконьер", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе рейдовых мероприятий в Зерендинском районе на озере Мырзакульсор полицейскими были задержаны жители Кокшетау и города Тайынша Северо-Казахстанской области. У браконьеров было изъято 80 килограммов карпа и 6 сетей, общей длиной 420 метров, изготовленных из синтетического моноволокна, сообщает Polisia.kz

Согласно правилам рыболовства, действующим на территории РК, не допускается ловля рыбы с использованием сетей из синтетического моноволокна.

В настоящее время по данному факту составлен административный протокол КоАП РК по части 3 статьи 383 (Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных).

В целом за семь дней операции "Браконьер" выявлено 228 административных правонарушений и один уголовный проступок. Из этого числа по статье 382 КоАП РК к административной ответственности за незаконную охоту и нарушения правил охоты привлечено 144 правонарушителей.

Кроме того, по статье 383 КоАП РК за незаконную добычу водных животных и нарушение правил рыболовства составлено 76 административных материала. Выявлено 8 правонарушений по статье 381-1 КоАП РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников), также возбуждено уголовное дело по статье 337 УК за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории.

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