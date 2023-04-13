12.04.2023, 19:14 33956
Ущерб 819 млн тенге: Антикор проводит расследование в отношении чиновников акимата Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Антикора.
В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчетов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз).
Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 млн тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещен.
Трое подозреваемых лиц с санкции следственного суда помещены под домашний арест.
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее стало известно, что вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова поместили под домашний арест сроком на два месяца.
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13.04.2023, 13:22 4536
Виновный в массовом убийстве в казанской гимназии получил пожизненный срок
Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски
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Казань. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева, признанного виновным в убийстве девяти человек в казанской гимназии № 175, к пожизненному лишению свободы.
Ранее в ходе прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил суду назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, сумма которого составляет сейчас порядка 120 миллионов рублей, информирует РИА Новости.
Галявиев просил суд не отправлять его в тюрьму и заявил, что постарается возместить потерпевшим все иски.
По версии следствия, Галявиев стремился "подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Окончательное обвинение было предъявлено по четырем статьям УК РФ: об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, незаконном изготовлении и хранении взрывчатки и взрывных устройств и умышленном уничтожении имущества. Потерпевшими по делу признаны 667 человек (143 из них причинен тяжкий вред здоровью).
Напомним, в мае 2021 года, 19-летний бывший ученик гимназии № 175 убил семерых детей и двух учительниц.
13.04.2023, 13:14 5091
В ФСБ России назвали организатора теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский
Теракт организовали спецслужбы Украины и их агентура
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Москва. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Теракт, в котором погиб военкор Максим Фомин (работал под псевдонимом Владлен Татарский), организовали спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды российской оппозиции за рубежом.
Убийство вместе с Дарьей Треповой готовил гражданин Украины Юрий Денисов, который передал ей взрывное устройство через службу доставки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.
Установлено, что Денисов в феврале приехал в Москву из Киева через территорию Латвии, а после теракта 3 апреля вылетел в Турцию транзитом через Армению. Его готовятся объявить в международный розыск.
По данным издания, Трепова совершила теракт в результате неоднократных призывов руководителей Фонда борьбы с коррупцией (организация, выполняющая функции иностранного агента и запрещенная в России) Леонида Волкова и Ивана Жданова (физическое лицо, выполняющее функции иноагента).
Владлен Татарский погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день задержали подозреваемую, петербурженку Дарью Трепову, ее арестовали на два месяца. Полиция опубликовала видео допроса подозреваемой.
12.04.2023, 20:45 31146
В Астане украли металлические урны стоимостью более 750 тысяч тенге
Украденное преступники сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления
Фото: Polisia.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию поступило сообщение от одного из столичных ТОО по факту кражи металлических урн стоимостью более 750 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
По данному факту сотрудниками УП района Байконыр проводится досудебное расследование в отношении двух жителей столицы в возрасте 30 и 41 года, последний из которых был ранее судим за грабеж. Третий фигурант дела в розыске.
Как выяснилось, мужчины днем проникли на территорию теплицы, принадлежащей ТОО. Обнаружив 44 кованные урны, воспользовались тем, что территория в "слепой" зоне охранников, переправил мусорные баки через забор. Украденное они сдали в пункт приема металлолома, находящийся в 300 метрах от места совершения преступления. Момент сбыта попал в обзор камер видеонаблюдения.
Задержанные дали признательные показания, устанавливается их причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. Нарушители водворены в ИВС ДП.
Кроме того, в отношении владельца металлоприемника возбуждено сразу два административных производства.
В январе с территории строящегося объекта украли металлопластиковые трубы на сумму 11 миллионов тенге в Жезказгане.
12.04.2023, 17:39 40156
Вице-министра нацэкономики поместили под домашний арест
Фото: primeminister.kz
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министра национальной экономики Казахстана Ильяса Усерова поместили под домашний арест сроком на два месяца, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного следственного суда Алматы.
В специализированный межрайонный следственный суд Алматы поступило ходатайство руководителя МСОГ Агенства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого И. Усерова сроком на 2 месяца, согласованное с заместителем прокурора Алматы", - проинформировали в суде.
Сообщается, что ходатайство было удовлетворено, в отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2023 года.
Напомним, в СМИ появилась информация о задержании вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова. В СМИ сообщалось, что его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает inform.kz.
Ранее в Министерстве национальной экономики сообщили, что "по поводу "ареста" вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова информация проверяется". Позже в Антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра национальной экономики Ильяса Усерова.
12.04.2023, 17:06 41096
В Алматы обезглавили женщину: полиция ищет убийцу
Фото: пресс-служба департамента полиции Алматы
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Алматы. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция ищет убийцу обезглавленной женщины в Алматы, информирует Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, 12 апреля в 8.40 поступило сообщение об обнаружении у заброшенного здания по улице Шолохова тела женщины.
Следственно-оперативной группой был произведен осмотр места происшествия. Женщина оказалась обезглавленной. Ее личность установлена: она 1976 года рождения, без определенного места жительства, ранее неоднократно судимая за наркопреступления", - говорится в сообщении.
Спустя некоторое время голова женщины была обнаружена в одной из торговых точек неподалеку.
В настоящее время в управлении полиции Турксибского района по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство).
Органами внутренних дел проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств и раскрытие преступления. Другие детали уголовного дела в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат", - добавили в полиции.
Ранее в Актобе был задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины и ее сына.
12.04.2023, 12:48 50251
КНБ ликвидировал крупный канал сбыта огнестрельного оружия
Фото: КНБ РК
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта 2023 года Комитет национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел Республики Казахстан с привлечением подразделений специального назначения двух ведомств пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом оружия в крупных масштабах, сообщает пресс-служба КНБ РК.
Участники криминальной схемы специализировались на переделке охолощенного, травматического, сигнального и иного нелетального оружия в боевое для его последующего сбыта на черном рынке.
Спецоперация проведена одновременно в городах Астане и Алматы, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
В результате задержано 23 лица, подозреваемых в причастности к криминальной схеме. Изъято 32 автомата, 88 пистолетов, 37 ружей (всего 157 единиц оружия), 9 гранат и 27 390 боеприпасов различного калибра. Ликвидирована подпольная деятельность 7 кустарных цехов со специальным оборудованием и комплектующими для изготовления оружия и боеприпасов", - проинформировали в КНБ.
Силовики рассказали, что задержанию предшествовала длительная разработка, в процессе которой осуществлен оперативный закуп автомата Калашникова, трех пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и боеприпасов различного калибра.
В феврале 2023 года в Актюбинской области КНБ была ликвидирована кустарная мастерская по изготовлению оружия, организаторы которой были связаны с данной преступной группой. Оперативным путем раскрыта вся цепочка криминальной схемы. Установлены способы сбыта оружия, в том числе посредством созданных так называемых торговых платформ в теневом сегменте интернета Darkshop. Членами группы соблюдались жесткие меры конспирации и безопасности, роли каждого были строго распределены (изготовители, продавцы, посредники и т.д)", - поделились подробностями в пресс-службе КНБ.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Продолжается работа по установлению других лиц, причастных к нелегальному сбыту и приобретению оружия.
12.04.2023, 11:29 52051
Кыргызстан завел уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Кудебаевым
Фото: polisia.kz
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан возбудила уголовное дело по по факту незаконного пресечения госграницы, сообщил заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Жандос Умиралиев, комментируя ход расследования бегства экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.
По словам Умиралиева, кыргызская сторона также завела уголовное дело во факту незаконного пересечения госграницы.
Генпрокуратура намерена также установить помощников и организаторов незаконного пересечения границы Кудебаевым.
При этом Умиралиев добавил, что по делу бегства экс-главы департамента полиции уже многое известно, однако в интересах следствия эта информация не может быть разглашена.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".
Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.
После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.
В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. Предположительно, он бежал в Кыргызстан через горы.
Дополнено 12.04.2023, 13.00
Представитель Генпрокуратуры также прокомментировал уголовное дело о пропаганде сепаратизма, заведенное после появления видео о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".
В рамках данного уголовного дела допрашиваются 18 лиц, были проведены обыски по месту проживания и работы. По изъятым видеоносителям, а также по сюжету в социальных сетях назначены экспертизы, проинформировал Умиралиев.
Экспертизу проводят сотрудники Министерства юстиции. Она даст даст точную и окончательную оценку действиям каждого участника, позволит принять решение о квалификации деяния и избрать меру пресечения.
30 марта 2023 года Генеральная прокуратура РК сообщила о начале досудебного расследования по статье 180 УК РК (Пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловска".
В этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и ДП области.
12.04.2023, 10:29 53596
Полиция расследует гибель воспитанника интерната в Семее
Фото: polisia.kz
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Семей. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пятнадцатилетний воспитанник школы-интерната в Семее скончался, поперхнувшись во время приема пищи.
Несчастный случай произошел 7 апреля. Подросток скончался до приезда скорой помощи, информирует Polisia.kz.
По данному факту Ауэзовским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела.
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