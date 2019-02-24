В Астане воры обчищали машины возле детсадов, пока родители ходили за малышами

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - В Астане по подозрению в серии краж из автомашин, припаркованных вблизи детсадов, задержаны трое мужчин, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратились жительницы столицы с заявлением о том, что из их автомашин были похищены сумки с документами и денежными средствами. Кражи подозреваемые совершали путем разбития стекол, когда женщины заходили с детские сады за своими детьми", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

В полиции отметили, что задержанные ранее уже привлекались за грабежи. Все трое водворены в ИВС ДП Астаны, проводится досудебное расследование.

Вместе с тем в департаменте не исключают, что потерпевших может быть больше. Сотрудники полиции просят граждан, пострадавших от преступных деяний данных лиц, обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: Бейбітшілік, 19, или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-71; 71-62-47; 8702 111 14 41, либо на 102.

Также в полиции призывают граждан соблюдать элементарные правила предосторожности: не оставлять в автомобиле сумки, документы, аппаратуру, другие ценные вещи, которые привлекают внимание преступников. При попытке кражи вам разобьют стекло или "раскурочат" замок. Не оставлять открытыми окна или двери, даже если вышли из машины ненадолго, устанавливать сигнализацию. Если оставляете автомобиль, то лучше на охраняемой стоянке или как минимум в зоне видимости камер видеонаблюдения.

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