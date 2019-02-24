СМИ: Директор больницы медцентра УДП РК Ахетов незадолго до кончины получил колото-резаную рану шеи

Астана. 5 февраля. Kazakhstan Today - В минувшие выходные в Астане ушел из жизни Амир Ахетов, директор больницы медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан. Как пишет газета " Время ", Ахетов получил тяжелую колото-резаную травму шеи с повреждением сосудов, передает Kazakhstan Today.

3 февраля в 02.55 в Астане из своей квартиры бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован доктор медицинских наук, директор больницы медицинского центра УДП Ахетов А.А., 1969 года рождения, с диагнозом колото-резаная рана шеи, с повреждением сосудов справа, который скончался. Проводится расследование по статье 105 УК РК", - цитирует издание оказавшуюся в распоряжении редакции полицейскую сводку.

Газета отмечает, что поскольку дело заведено по 105-й статье УК (Доведение до самоубийства), следствие рассматривает версию, что удар острым предметом Ахетов нанес себе сам. Либо все было обставлено таким образом, чтобы у полицейских возникло такое предположение.

Естественно, пояснения по этому поводу может дать тот, кто вызвал скорую и оказывал первую помощь доктору. Также есть сведения, что нож, которым был нанесен удар, был обнаружен полицейскими в кухонной раковине, то есть его помыли. Кто мог это сделать? Одним словом, вопросов много", - говорится в публикации.

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