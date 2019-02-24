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Группу квартирных воров из Восточного Казахстана задержали в Астане

06.02.2019, 17:55 11107
Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудниками криминальной полиции Астаны при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей Восточно-Казахстанской области, подозреваемые в совершении серии квартирных краж на территории столицы, передает Kazakhstan Today.
 

Квартирные кражи совершались "гастролерами" в дневное время суток путем подбора ключа. Так, из одной из квартир были похищены ювелирные изделия и около 17 тысяч долларов. В настоящее время сотрудниками полиции изъяты вещественные доказательства со съемной квартиры, где временно проживали задержанные лица", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Астаны.

 
По ее информации, трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка на их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.
 

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