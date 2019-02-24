Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники полиции скрыли убийство в Туркестане, передает Kazakhstan Today.

В феврале Генеральной прокуратурой по подозрению в укрытии особо тяжкого преступления и бездействии по службе при расследовании обстоятельств смерти Сухарева В., задержаны следователи управления полиции города Туркестан Калдибеков А., Калиев Е., а также начальник следственного отдела данного управления Сарманов М.", - сообщили в Генеральной прокуратуре РК.

По информации ведомства, указанные должностные лица с санкции суда взяты под стражу.

"Они подозреваются в том, что с октября 2018 года при явных признаках совершения убийства Сухарева В. и установлении подозреваемого лица не принимали меры к его задержанию и привлечению к предусмотренной уголовной ответственности. Данный факт ими укрывался и расследовался как некриминальное происшествие. Только после вмешательства органов прокуратуры 8 февраля текущего года уголовное дело квалифицировано как убийство и подозреваемый в его совершении Тарасов Ю. водворен в следственный изолятор", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Приказом начальника областного департамента полиции заместитель руководителя управления полиции города Туркестана отстранен от занимаемой должности.

Расследование уголовного дела поручено специальным прокурорам Туркестанской области и находится на контроле Генеральной прокуратуры.

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