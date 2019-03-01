Лжесотрудники Антикоррупционной службы выманили у руководителя компании 20 млн тенге

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Лжесотрудники Антикоррупционной службы выманили у руководителя акционерного общества 20 млн тенге. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, передает корреспондент агентства.

По его словам, двух граждан, подозреваемых в мошенничестве, установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники столичного департамента Нацбюро по противодействию коррупции.

Представившись сотрудниками Антикоррупционной службы, они получили от председателя правления акционерного общества 20 млн тенге из ранее требуемых $500 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности за занятие незаконной предпринимательской деятельностью и совершение незаконных сделок на бирже", - уточнил Бердалин.

Он также отметил, что процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось в связи с полным признанием вины и поступившим ходатайством о применении ускоренного досудебного расследования. Расследование продолжается.

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