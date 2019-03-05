В Астане арестован гендиректор Дворца мира и согласия

Астана. 4 марта. Kazakhstan Today - В Астане арестован генеральный директор Дворца мира и согласия Адиль Арын, передает Kazakhstan Today.

28 февраля Специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 26 апреля текущего года, в отношении подозреваемого Арына Адиля Бисельханулы", - сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

Дворец мира и согласия, известный в народе как "Пирамида" из-за формы здания, является одной из главных достопримечательностей столицы. Здесь проходят культурно-массовые мероприятия разных масштабов. Автором проекта является известный британский архитектор Норман Фостер. "Пирамида" стала символом единения различных религий, этносов и культур. Здание было построено в 2006 году. По данным сайта организации, ГККП "Дворец мира и согласия" находится в ведении акимата Астаны.

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