Из Грузии в Алматы экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на $250 тыс.

Алматы. 5 марта. Kazakhstan Today - Из Грузии в Алматы экстрадировали Саята Ислямова, подозреваемого в мошенничестве на $250 тыс., передает Kazakhstan Today.

Ислямов С.Ш. подозревается в совершении ряда мошеннических действий на территории городов Астаны, Алматы и Караганды в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. По версии следствия, он обманным путем завладел денежными средствами 8 граждан на общую сумму порядка $250 тыс. якобы для доставки автомобилей из-за рубежа, после чего скрылся и был объявлен в международный розыск", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматы.

По информации ведомства, Ислямов экстрадирован из Грузии прокуратурой Алматы совместно с департаментом полиции для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Алматы.

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