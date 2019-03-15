Двух похитителей крышек канализационных люков задержали в Алматы

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В двух спальных районах Алматы орудовали воры канализационных люков. Один из "ценителей" металла задержан оперативниками Алмалинского района Алматы, передает Kazakhstan Today.

Воровство канализационных люков - один из злободневных видов преступлений. Как правило, совершают его с целью наживы посредством сдачи добытого преступным путем имущества в пункты приема металла. Накануне задержан В., 1980 года рождения, который похитил крышки от двух канализационных люков по улице Гайдара. Другой злоумышленник был задержан практически параллельно участковыми инспекторами Турксибского района. В руках подозреваемого были решетки от арычной системы. В настоящее время в управлениях полиции двух вышеуказанных районов проводится досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК", - проинформировал начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По его словам, люки были нужны задержанным для последующей перепродажи в качестве металлолома. В настоящее время проводится работа по установлению скупщиков цветного и черного металла.

В пресс-службе Департамента полиции города напомнили, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предусмотрена уголовная ответственность по статье 196 УК РК.

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