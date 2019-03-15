В Алматы полицейские изъяли героин в особо крупном размере

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В одной из квартир Алматы полицейские обнаружили героин в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

Гражданин Д., 1982 года рождения, и гражданка А., 1980 года рождения, в статус "подозреваемых" попали по результатам проверки оперативной информации. Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Спецмероприятия подтвердили информацию о наркодельцах", - сообщил начальник Управления по борьбе с наркобизнесом Департамента полиции города Алматы подполковник полиции Талгат Беркенбаев.





По его словам, операция по задержанию подозреваемых была проведена успешно. При обыске их квартиры служебно-розыскная собака по кличке "Ракета" в спальной комнате учуяла запах. Под матрацем в присутствии понятых и был найден наркотик, завернутый в полиэтиленовый сверток. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством "героин" общим весом 111 граммов 95 миллиграммов. Оба подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.





Задержанные - жители Алматы, ранее они уже судимы за аналогичные преступления. Они являются наркозависимыми.

Если вы находите на лестничной площадке шприцы либо ваши соседи или их гости принимают наркотические вещества, из соседской квартиры раздаются резкие химические запахи, постоянно к ним приходят поздние гости, вы можете анонимно сигнализировать об этом на пульт 102. Сейчас прежде всего идет речь о вашей безопасности и безопасности ваших близких. Вы вправе участвовать в сохранности правопорядка там, где проживаете", - обратился к горожанам подполковник Беркенбаев.

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