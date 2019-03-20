Караганда. 19 марта. Kazakhstan Today - Житель Темиртау инсценировал кражу своей иномарки, чтобы не выплачивать за нее кредит, передает Kazakhstan Today.

11 марта текущего года в Старогородской отдел полиции Темиртау обратился 33-летний житель города с заявлением о похищении неизвестными его автомашины марки "Тойота-Камри-В2" стоимостью более 10 млн тенге. По факту кражи зарегистрировано уголовное дело", - сообщила пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

17 марта установлено, что владелец автомашины инициировал кражу с целью неоплаты кредита. Автомашина изъята в исправном состоянии. Проводится расследование.

В ведомстве указали, что за заведомо ложный донос предусмотрено наказание (по части 3 статьи 419 УК РК) от 3 до 7 лет лишения свободы.

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