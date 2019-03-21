Житель Астаны украл в Акмолинской области шубы и украшения стоимостью более 14 млн тенге

Кокшетау. 20 марта. Kazakhstan Today - Подозреваемого в краже норковых шуб и украшений на общую сумму более 14 миллионов тенге задержали акмолинские полицейские.

Преступление было раскрыто в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Квартира". По заявлению потерпевшей, 4 февраля текущего года неизвестные лица, воспользовавшись отсутствием хозяев, проникли в квартиру и совершили кражу ювелирных изделий и трех норковых шуб. Ущерб составил 14 200 000 тенге.

Для установления всех обстоятельств и задержания подозреваемых была создана специальная группа, куда вошли наиболее опытные оперативники. При проведении осмотра места происшествия установлено, что в помещение подозреваемые проникли, подобрав ключи. 18 марта сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан подозреваемый - житель столицы, 1986 года рождения, у которого изъяты несколько наборов отмычек. По факту кражи проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания", - прокомментировали в пресс-службе областной полиции.

Также в рамках ОПМ в Щучинске раскрыта кража 1,2 млн тенге из квартиры, принадлежащей местной жительнице. Преступление было совершено 11 марта. По подозрению в совершении данного преступления задержан житель района имени Биржан-сала. По данному факту расследуется уголовное дело. Полицейские проверяют причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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