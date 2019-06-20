Замглавы департамента внутреннего госаудита Актюбинской области осужден на три с половиной года

Актобе. 19 июня. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Актюбинской области приговорен к лишению свободы за взятку, передает Kazakhstan Today.
Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областного Департамента внутреннего государственного аудита Укибаева Х. Укибаев в марте 2019 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от руководителя отдела образования Мугалжарского района Шарипова М. за положительное заключение по проводимому комплексному аудиту в отделе образования", - сообщила Антикоррупционная служба.
11 июня Мугалжарский районный суд приговорил Укибаева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Напомним, директор республиканского государственного учреждения "Алматыжоллаборатория" за получение взяток заплатит штраф в 40 млн тенге. А старший следователь службы экономических расследований ДГД по Жамбылской области за мошенничество проведет три года в колонии.
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