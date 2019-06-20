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Замглавы департамента внутреннего госаудита Актюбинской области осужден на три с половиной года

19.06.2019, 11:17 7426
Актобе. 19 июня. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя департамента внутреннего государственного аудита Актюбинской области приговорен к лишению свободы за взятку, передает Kazakhstan Today.
 

Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении заместителя руководителя областного Департамента внутреннего государственного аудита Укибаева Х. Укибаев в марте 2019 года получил взятку в сумме 300 тыс. тенге от руководителя отдела образования Мугалжарского района Шарипова М. за положительное заключение по проводимому комплексному аудиту в отделе образования", - сообщила Антикоррупционная служба.

 
11 июня Мугалжарский районный суд приговорил Укибаева к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.
 
Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
 
Напомним, директор республиканского государственного учреждения "Алматыжоллаборатория" за получение взяток заплатит штраф в 40 млн тенге. А старший следователь службы экономических расследований ДГД по Жамбылской области за мошенничество проведет три года в колонии.
 
 
Замглавы управления занятости и социальных программ Алматы приговорена к штрафу в 3,3 млн тенге за злоупотребление полномочиями. Главврач Костанайского областного онкологического диспансера и его заместитель приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы за получение взяток.
 

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