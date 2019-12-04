Тело пропавшей в конце ноября жительницы Караганды обнаружили в металлическом контейнере

Караганда. 3 декабря. Kazakhstan Today - Тело пропавшей 29 ноября жительницы Караганды Жанары Булегеновой обнаружили в металлическом контейнере, передает Kazakhstan Today.

3 декабря в металлическом контейнере на одной из улиц Караганды обнаружено тело 38-летней жительницы, которая ранее числилась как без вести пропавшая", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Женщина числилась без вести пропавшей с 1 декабря, когда в полицию обратились ее родственники.

По факту обнаружения тела начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками криминальной полиции задержан 36-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Проводится расследование", - уточнили в пресс-службе.

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