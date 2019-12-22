В Актюбинской области браконьеры зверски убили дикого кабана и сняли расправу на видео

Актобе. 21 декабря. Kazakhstan Today - Сотрудники природоохранной полиции Актюбинской области расследовали жестокую расправу над диким кабаном, которая была снята на видео, передает Kazakhstan Today.

Видео распространилось через менеджер WhatsApp. На кадрах видно, как неизвестные наехали на дикого кабана на автомашине марки "Лада-21214" и жестоко избивали его черенком лопаты, пишет "Диапазон"

По данному факту было проведено расследование. Как установили полицейские, видео сделано 16 декабря этого года в Алгинском районе. По подозрению в преступлении задержаны двое местных жителей, фигурировавших в видеоролике. Задержанные дали признательные показания.

Задержанные пояснили, что примерно в 25 километрах от Алги они наехали на дикого кабана. В результате наезда кабан захромал и убежал на обочину дороги. Живодеры догнали его на машине и наехали снова, придавив передней частью автомобиля к земле. Черенком от лопаты они стали добивать беспомощное животное до смерти.

По факту незаконной охоты и жестокого обращения с животным ведется досудебное расследование.

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