Многодетная жительница Кызылорды наняла киллера для убийства мужа

Кызылорда. 22 января. Kazakhstan Today - В Кызылорде мать четырех детей приговорили к 7,5 года лишения свободы за организацию убийства мужа, передает Kazakhstan Today.

Для исполнения задуманного мать четверых детей наняла ранее судимого жителя Туркестанской области. Он работал в цехе бывшего мужа. За убийство она обещала заплатить $20 тыс. сообщает "Хабар 24"

Преступный умысел женщины разоблачил сам "наёмник", который обратился с заявлением в областной департамент полиции. После начала досудебного расследования оперативниками было принято постановление имитировать убийство. Условный "киллер" по телефону сообщил, что исполнил заказ, и в качестве доказательства послал ей на гаджет фото мужчины в луже крови. Осуждённая выделила ему на дорогу домой 10 тыс. тенге, а "гонорар" пообещала отдать после того, как всё имущество мужа перейдет к наследникам.

Обвиняемая не признала свою вину. Суд, выслушав стороны и приняв во внимание все доказательства, поставил точку в резонансном деле.

За подготовку к преступлению наказание лицу не может превышать половины срока, указанного в максимальных пределах указанной статьи. Если предусмотрено 20 лет, то половина ее составляет 10 лет. А при наличии обстоятельств, смягчающих уголовное наказание и ответственность подсудимого, при отсутствии отягчающих обстоятельств, срок не может превышать три четверти указанного наказания в максимальных пределах. Приговором суда подсудимая приговорена к лишению свободы на 7 лет 6 месяцев", - сообщил председатель Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Асхат Сабыров.

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