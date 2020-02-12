Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Апелляционная коллегия суда Алматинской области оставила в силе приговор насильникам девочки-подростка, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня апелляционная коллегия суда Алматинской области оставила приговор в силе двум насильникам из Талгара, которым дали по 12 и 13 лет за изнасилование девочки-подростка. Это был один из самых тяжелых процессов, 17-летняя девочка-сирота, подверглась групповому изнасилованию, потом травле и преследованию она и ее опекуны. Благодарим департамент полиции Алматинской области за раскрытое преступление, суд Карасайского района. Рады, что справедливость восторжествовала", - сообщили в фонде "НеМолчи.kz".

Фонд также поблагодарил адвоката Игоря Продьму, директора "НеМолчи.kz" Алмата Мухамеджанова и психолога Айгуль Садыкову.

Когда к ней (психологу) попала потерпевшая, мы уже были свидетелями нескольких ее панических атак, попыток суицидов, которые постоянно провоцировали родственники обвиняемых, сейчас девочка намного лучше себя чувствует!" - отметили в фонде.

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