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СМИ раскрыли подробности жестокого убийства ребенка в гостинице Алматы

11.06.2020, 11:35 8911
СМИ раскрыли подробности жестокого убийства ребенка в гостинице Алматы
Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Стали известны подробности жестокого убийства годовалой девочки в 5-звездочной гостинице Алматы, совершенного в октябре прошлого года, передает Kazakhstan Today.
 

Бил головой о стены, положил бездыханное тело возле двери" - это выдержки из обвинительного акта прокуратуры Алматы. Главный подозреваемый - гражданин Великобритании Мохамед Баракат под стражей. Он был женат на казахстанке, сообщает телеканал "Астана"

 
Согласно материалам обвинительного акта, причинами зверского убийства ребенка стали ссора между супругами, алкоголь и наркотики. 42-летний Мохамед Баракат работал пилотом грузового самолета иностранной авиакомпании. В тот день он прилетел в Алматы и встретился со своей семьей. 
 
Встреча в кафе обернулась изрядным употреблением алкоголя. Отправив супругу с годовалой дочкой в гостиницу, иностранец продолжил алкотур уже в другом заведении. Закончилась вечеринка для Мохамеда в 7 утра. Тогда же он задумался, как в таком состоянии сядет за штурвал самолета. 
 
Мужчина попросил жену помочь ему. Она позвонила в авиакомпанию и сообщила, что супруг болен. Это и вызвало гнев подозреваемого. Он набросился на жену с кулаками. 
 
В этот момент от крика родителей проснулся ребенок. Отец-изверг перебросил свою ярость на девочку. Шансов выжить у нее не было. Это подтвердила судмедэкспертиза. 
 
Ребенку пытались помочь сотрудники гостиницы и врачи скорой, но в 09.30 сердце малышки остановилось. На теле ребенка были многочисленные травмы. 
 
Читать заключение медиков непросто. У младенца были переломы практически всех костей головы и конечностей и размозжение головного мозга. 
 
Подозреваемого в убийстве задержали, на время расследования и судебного разбирательства он находится под стражей. 

 

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