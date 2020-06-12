СМИ раскрыли подробности жестокого убийства ребенка в гостинице Алматы

Алматы. 11 июня. Kazakhstan Today - Стали известны подробности жестокого убийства годовалой девочки в 5-звездочной гостинице Алматы, совершенного в октябре прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Бил головой о стены, положил бездыханное тело возле двери" - это выдержки из обвинительного акта прокуратуры Алматы. Главный подозреваемый - гражданин Великобритании Мохамед Баракат под стражей. Он был женат на казахстанке, сообщает телеканал "Астана" .

Согласно материалам обвинительного акта, причинами зверского убийства ребенка стали ссора между супругами, алкоголь и наркотики. 42-летний Мохамед Баракат работал пилотом грузового самолета иностранной авиакомпании. В тот день он прилетел в Алматы и встретился со своей семьей.

Встреча в кафе обернулась изрядным употреблением алкоголя. Отправив супругу с годовалой дочкой в гостиницу, иностранец продолжил алкотур уже в другом заведении. Закончилась вечеринка для Мохамеда в 7 утра. Тогда же он задумался, как в таком состоянии сядет за штурвал самолета.

Мужчина попросил жену помочь ему. Она позвонила в авиакомпанию и сообщила, что супруг болен. Это и вызвало гнев подозреваемого. Он набросился на жену с кулаками.

В этот момент от крика родителей проснулся ребенок. Отец-изверг перебросил свою ярость на девочку. Шансов выжить у нее не было. Это подтвердила судмедэкспертиза.

Ребенку пытались помочь сотрудники гостиницы и врачи скорой, но в 09.30 сердце малышки остановилось. На теле ребенка были многочисленные травмы.

Читать заключение медиков непросто. У младенца были переломы практически всех костей головы и конечностей и размозжение головного мозга.

Подозреваемого в убийстве задержали , на время расследования и судебного разбирательства он находится под стражей.





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