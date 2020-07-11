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В ЗКО провели самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане

10.07.2020, 20:29 6562
Уральск. 10 июля. Kazakhstan Today - Партия синтетических наркотиков, подготовленная к отправке, изъята полицейскими Западно-казахстанской области. Это 120 тыс доз - что является крупнейшим изъятием в истории страны, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, нарколабораторию, оснащенную по "последнему слову техники", ликвидировали полицейские Западно-Казахстанской области совместно с органами национальной безопасности. 
 
Под подпольную нарколабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе дома в Теректинском районе области. 
 
Особенностью лаборатории было ее оснащение и относительная чистота производства, которое было рассчитано почти на промышленный масштаб выпуска синтетических наркотиков. 
 
В ходе обыска помещений в доме и лаборатории обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование. 
 
На месте было изъято 11,4 килограмма синтетического наркотика мефедрона и 8,1 килограмма пировалерона. В МВД почеркнули, что это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане. 
 
Аналогичную лабораторию полицейские ликвидировали в конце мая этого года в Талгаре Алматинской области. Там, кроме лабораторного оборудования и химикатов, было изъято более 6 килограммов готового к реализации мефедрона. 
 
В результате проведенной спецоперации к наркопотребителям не попало порядка 120 тыс. доз синтетических наркотиков на сумму более 413 млн тенге. 
 
В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору). 
 
Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 
 
Расследование продолжается.
 

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