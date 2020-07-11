В ЗКО провели самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане

Уральск. 10 июля. Kazakhstan Today - Партия синтетических наркотиков, подготовленная к отправке, изъята полицейскими Западно-казахстанской области. Это 120 тыс доз - что является крупнейшим изъятием в истории страны, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , нарколабораторию, оснащенную по "последнему слову техники", ликвидировали полицейские Западно-Казахстанской области совместно с органами национальной безопасности.

Под подпольную нарколабораторию был приспособлен гараж и надворные постройки во дворе дома в Теректинском районе области.

Особенностью лаборатории было ее оснащение и относительная чистота производства, которое было рассчитано почти на промышленный масштаб выпуска синтетических наркотиков.

В ходе обыска помещений в доме и лаборатории обнаружены и изъяты порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и лабораторное оборудование.

На месте было изъято 11,4 килограмма синтетического наркотика мефедрона и 8,1 килограмма пировалерона. В МВД почеркнули, что это самое крупное изъятие синтетических наркотиков в Казахстане.

Аналогичную лабораторию полицейские ликвидировали в конце мая этого года в Талгаре Алматинской области. Там, кроме лабораторного оборудования и химикатов, было изъято более 6 килограммов готового к реализации мефедрона.

В результате проведенной спецоперации к наркопотребителям не попало порядка 120 тыс. доз синтетических наркотиков на сумму более 413 млн тенге.

В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.

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