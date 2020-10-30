Ранее судимый житель Уральска зарезал гражданскую жену

Уральск. 29 октября. Kazakhstan Today - Сегодня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Западно-Казахстанской области вынес приговор 45-летнему Андрею Кошикову за убийство женщины, передает Kazakhstan Today.

В суде сообщили, что 2 августа 2020 года подсудимый Андрей Кошиков распивал вино со своей сожительницей - 42-летней Натальей Зуенко. Она находилась в квартире мужчины, расположенной в многоэтажке во Втором рабочем поселке. Здесь у гражданских супругов вспыхнула ссора на почве ревности. Кошикову не понравилось, что его сожительница привела другого мужчину. Однако ранее тот успел уйти, пишет "Мой город".

Во время ссоры Кошиков стал наносить удары Зуенко кулаком по всем частям тела. Затем схватил ее руками за корпус и поволок ко входной двери. Вытолкал женщину и попытался закрыть дверь. Но Зуенко, находясь на лестничной площадке, с криком стала бить руками входную дверь с просьбой впустить ее в квартиру. Кошиков удерживал дверь и не пускал женщину внутрь", - сообщили в суде.

Во время конфликта Кошиков схватил с тумбочки нож и начал им наносить беспорядочные удары через дверной проем. Смерть женщины наступила в течение нескольких секунд: у нее была задета сонная артерия. Несколько проникающих ранений было нанесено в область грудной клетки.

Угрозы для жизни Кошикова не было. Он заявил, что не видел, куда бил. Но это не умаляет его вину. Суд учел общественную опасность преступления. Ранее мужчина был судим за убийство, ДТП и содержание притона. В его действиях признан особо опасный рецидив. Окончательно к отбытию наказания назначено 13 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сказал судья Бакыт Ермаханов.

В колонии Кошикова будут принудительно лечить от алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил.

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