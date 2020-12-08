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В ЗКО мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением

07.12.2020 8830
Уральск. 7 декабря. Kazakhstan Today - Вечером 5 декабря, в 23.50, в хирургическое отделение Центральной районной больницы города Аксая был доставлен 25-летний мужчина с огнестрельным дробовым ранением, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает портал "Мой ГОРОД", врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.
 

По факту ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство). Подозреваемый задержан и содержится в изоляторе временного содержания. Оружие изъято", - сообщили в полиции. 

 

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