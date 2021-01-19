В Алматинской области парень покончил с собой после проигрыша в карты полицейскому

Талдыкорган. 18 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области четверо полицейских подали в рапорта об увольнении, а начальник районного отделения полиции был отстранён от должности, после того как стало известно, что 22-летний парень, проигравший в карты полицейским, покончил жизнь самоубийством, передает Kazakhstan Today.

Начальник Аксуского РОП будет освобожден от занимаемой должности после того, как 22-летний парень повесился, проиграв полицейским в карты.

По информации Youtube-канала "Талдыкорганец", в конце декабря 2020 года в Жансугурове местный 22-летний житель сел играть с полицейскими в карты в одном из домов ранее судимого также местного жителя.

После проигрыша этот молодой парень повесился. Приблизительно спустя сутки у здания районного акимата собираются взволнованные односельчане (70-80 человек) с просьбой принять меры в отношении сотрудников полиции. На место стягиваются силовики на случай незаконных действий со стороны молодежи", - сказано в сообщении канала.

Согласно информации источника, сейчас идёт следствие, возбуждено уголовное дело по статье "Доведения до самоубийства".

Что интересно - эти присутствующие в карточной игре стражи порядка увольняются по собственному желанию, один из них добровольно уходит на пенсию… Теперь до друзей и близких умершего, которые собирались в ту ночь у акимата доходят слухи о том, что якобы после того, как уляжется шум, до них доберутся и сделают своё - кого-то привлекут за незаконный митинг, а другого за распространение неверной информации", - говорится в информации.

В свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Алматинской области подтвердили, что в декабре прошлого года в Аксуском РОП зарегистрировано уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз.

Одновременно с уголовным делом по факту суицида проведено служебное расследование, по результатам которого в действиях сотрудников полиции установлена дискредитация службы. Четверо сотрудников полиции, ранее подававших рапорта об увольнении по собственному желанию, на сегодняшний день уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - рассказали в полиции.

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