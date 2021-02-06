Руководители филиалов КТЖ вымогали крупные взятки с предпринимателей

Нур-Султан. 5 февраля. Kazakhstan Today - Отдельные руководители филиалов НК "КТЖ" уличены в вымогательстве крупных взяток с предпринимателей за беспрепятственный пропуск вагонов, передает Kazakhstan Today.

Такие факты пресечены в Алматинской (со стороны начальника железнодорожной станции "Алтынколь" и начальника грузового отдела станции), ВКО, Костанайской (директор областного филиала КТЖ, его заместителя и другие лица), Акмолинской (начальник станции Кокшетау), Кызылординской (начальник станции отделения грузовых перевозок и другие), Павлодарской областях и в Шымкенте", - сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

По информации ведомства, организованные преступные схемы позволяли руководителям отделений незаконно обогащаться. Суммы взяток варьировались от 100 тыс. до 5 млн тенге, а общая сумма достигала десятков миллионов тенге.

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