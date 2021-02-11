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В Костанае банкир получил длительный срок за хищение более 80 млн тенге

10.02.2021 4834
Костанай. 10 февраля. Kazakhstan Today - К длительному сроку лишения свободы приговорён сотрудник банка, похитивший несколько десятков миллионов тенге. Более года назад он сбежал в соседнюю Челябинскую область, где, как тогда сообщалось, успел потратить почти половину украденных денег, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Алау", в ноябре 2019 года чуть больше недели понадобилось костанайским полицейским, для того, чтобы найти и устроить задержание сотрудника банка, который похитил из отделения финансовой организации, которым руководил, более 87 миллионов тенге. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере". 
 
Оперативники выяснили, что подозреваемый Мырзабай Шалабаев сбежал в Челябинск. 20 ноября опергруппа задержала похитителя. Часть денег он успел потратить. Как выяснилось, деньги банкир проигрывал, делая крупные ставки в букмекерских конторах.
 
Житикаринский суд постановил назначить Мырзабаю Шалабаеву наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в учреждении со средним режимом безопасности, и лишить права занимать должности в финансовых и банковских организациях. С него в пользу банка должно быть взыскано более 41 миллиона тенге.
 

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