В Алматы убийца двух пенсионеров получил пожизненный срок

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы признал виновным подозреваемого в убийстве двух пенсионеров и приговорил его пожизненному лишению свободы, передает Kazakhstan Today

Судом установлено, что в июле 2020 года подсудимый О. под видом покупки автомашины незаконно проник в квартиру пенсионеров, супругов К. и А., где внезапно напал на них и, угрожая ножом, стал требовать деньги. Пожилые люди стали оказывать сопротивление, и в этот момент подсудимый нанес множество ударов ножом в различные части тела, от которых они скончались на месте. В последующем подсудимый О. похитил денежные средства (500 долларов, 360 000 тенге) и мобильный телефон", - говорится в сообщении СМУС Алматы.

В суде прокурор просил назначить подсудимому 20 лет лишения свободы, а потерпевшие высказали позицию о назначении пожизненного лишения свободы, пишет издание Kazpravda

Подсудимый вину признал частично.

Приговором суда О. признан виновным в убийстве двух человек и разбое. Ему назначено максимально строгое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Столь суровое наказание было назначено ввиду того, что осужденный ранее уже был судим за разбой, но должных выводов для себя не сделал. Пенсионерам было 81 год и 89 лет. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в суде.

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