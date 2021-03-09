В Костанае застрелили мужчину

Костанай. 8 марта. Kazakhstan Today - В ночь на 8 марта, в результате конфликта 37-летний мужчина был застрелен из ружья в Костанае, передает Kazakhstan Today.

Департаментом полиции Костанайской области начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).

Убийство произошло в Костанае по улице Тауелсиздик 8 марта, около 3 часов ночи.

По информации портала Alau.kz , между двумя мужчинами 37 лет произошел конфликт. В результате один из них выстрелил в другого из зарегистрированного ружья.

От полученного ранения мужчина скончался. Подозреваемый задержан и арестован. Проводятся следственные действия.

Все обстоятельства расследуется в рамках возбуждённого уголовного дела.

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