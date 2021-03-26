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Житель Карагандинской области украл у соседки кастрюлю с мясом

25.03.2021 4375
КАРАГАНДА. 25 МАРТА -22 марта в отдел полиции Шетского района Карагандинской области обратилась 62-летняя жительница поселка Агадырь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, пенсионерка заявила, что неизвестный через незапертую дверь проник в квартиру и из кухни похитил кастрюлю с вареной кониной. Сумма ущерба составила 18 тысяч тенге. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам участковые инспекторы полиции задержали подозреваемого - 46-летнего мужчину. Он проживает по соседству с потерпевшей. Злоумышленник, воспользовавшись моментом, когда женщина вышла из дома, забежал на кухню и вынес кастрюлю с мясом. Вещественное доказательство изъято. 
 
Возбуждено уголовное дело пор статье 188 УК РК (Кража). Ведется расследование.
 

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