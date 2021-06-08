В Алматы в ходе спецоперации изъяли целый арсенал оружия

АЛМАТЫ. 7 ИЮНЯ - В Алматы провели спецоперацию, в ходе которой задержаны шесть человек, изъят арсенал оружия, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На парковке одного из торговых домов полицейские блокировали автомашины марок "Lexus LX 470" и "Toyota Camry". Задержаны 6 человек, четверо из которых ранее судимые.

В их послужном списке судимости за разбойные нападения, грабежи, хулиганства, наркопреступления и незаконный оборот оружия. Старшему 33 года, младшему - 25 лет. Один из Туркестанской области, остальные - жители Алматинской области. В ходе проведенных личных обысков у фигурантов и в их транспортных средствах обнаружены и изъяты два пистолета систем "Макаров", "Наган" и "Марголина", два гладкоствольных обреза, травматический пистолет "Стражник" и патроны к ним. Согласно заключению специалиста, всё изъятое оружие пригодно для стрельбы. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Задержанные водворены в ИВС", - сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Берик Абильбеков.

По его словам, в ходе расследования станет известно происхождение и принадлежность изъятого боевого арсенала, а также его причастность к каким-либо преступлениям.





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