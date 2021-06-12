В Алматы задержали мужчину с пистолетом

АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Департамент полиции Алматы сообщает, что в центре города был задержан 32-летний водитель автомобиля марки "Хюндай" с оружием, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Водитель был остановлен на улице Сатпаева.

При проверке документов водитель вел себя подозрительно и сильно нервничал. Как выяснилось позже, в барсетке хранился пистолет с полной обоймой патронов внутри", - проинформировали в департаменте полиции.

На место была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Медеуского района, а сам водитель задержан. Оружие следователи изъяли в процессуальном порядке.

Предварительно речь идет о незарегистрированном газовом пистолете. По данному факту зарегистрировано досудебное расследование",- добавили в ведомстве.

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