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В Темиртау в результате драки погиб ребенок

25.07.2021 21898
В Темиртау в результате драки погиб ребенок
скрин с видео: сайт polisia.kz
КАРАГАНДА. 25 ИЮЛЯ - Ребенок погиб в результате детской драки в Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На официальном сайте МВД сообщается, что 24 июля в дежурную часть Старогородского отдела полиции поступило сообщение, что в детской городской больнице города Темиртау Карагандинской области скончался 12-летний житель города. 
 

Как установили полицейские, у пострадавшего возникла ссора с 13-летним мальчиком во дворе одного из домов города. В ходе ссоры, переросшей в драку, ему было нанесено телесное повреждение", - говорится в сообщении.

 
Начато досудебное расследование по статье 104 (Причинение смерти по неосторожности) УК РК.
 
 

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