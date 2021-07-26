В Темиртау в результате драки погиб ребенок

скрин с видео: сайт polisia.kz

КАРАГАНДА. 25 ИЮЛЯ - Ребенок погиб в результате детской драки в Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На официальном сайте МВД сообщается, что 24 июля в дежурную часть Старогородского отдела полиции поступило сообщение, что в детской городской больнице города Темиртау Карагандинской области скончался 12-летний житель города.

Как установили полицейские, у пострадавшего возникла ссора с 13-летним мальчиком во дворе одного из домов города. В ходе ссоры, переросшей в драку, ему было нанесено телесное повреждение", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по статье 104 (Причинение смерти по неосторожности) УК РК.

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