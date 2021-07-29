Бывший мулла осужден за изнасилование несовершеннолетней

КАРАГАНДА. 28 ИЮЛЯ - В Карагандинской области специализированный суд по уголовным делам вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя по делу об изнасиловании несовершеннолетней девочки, которая впоследствии забеременела, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным уголовного дела, осужденный был сельским муллой в районной мечети, помогал по хозяйству родителям потерпевшей. В январе 2020 года он воспользовался тем, что 14-летняя девочка находилась дома одна, и изнасиловал ее. Следствие установило, что в этот момент он находился в состоянии наркотического опьянения, сообщили в пресс-службе СМУС Карагандинской области.

Кроме того, было установлено, что извращенец еще трижды насиловал девочку - в феврале, марте и июне. В результате она забеременела.

Родители девочки 31 декабря 2020 года обратились с заявлением в полицию. В тот же день по данному сообщению зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование малолетней). Позже стало известно, что мужчина называл себя имамом, но официальные священнослужители отрицали его причастность к муфтияту.

Вина подсудимого была доказана. В суде допросили потерпевшую, ее законных представителей, свидетелей, изучили результаты проведенных экспертиз и собранные по делу доказательства.

Обвинитель просил признать подсудимого виновным по части 4 статьи 120 УК РК и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона согласилась с требованием прокурора.

Подсудимый признал вину частично. Его адвокат пытался добиться смягчения наказания.

Суд признал подсудимого виновным в неоднократном изнасиловании малолетней и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии чрезвычайной безопасности. Также он лишен пожизненно права заниматься педагогической деятельностью.

При вынесении наказания судом учтено, что подсудимый с детства является инвалидом третьей группы, ранее не был судим и признал свою вину частично.

Приговор не вступил в законную силу.

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