Пассажир автомобиля открыл стрельбу на дороге

ТАЛДЫКОРГАН. 24 ОКТЯБРЯ - В Каскелене (Карасайский район, Алматинская область) пассажир автомашины открыл стрельбу на дороге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В социальных сетях опубликовали видеозапись инцидента, на которой видно, как человек, высунувшись в окно автомобиля, на ходу стреляет из автомата.
В полиции сообщили, что ЧП произошло в субботу, 23 октября. Сотрудники Карасайского районного управления полиции отреагировали на публикацию и провели проверочные и розыскные мероприятия, в результате которых установили личность нарушителя.
Им оказался 25-летний житель Карасайского района. Свои действия он объяснил участием в свадебных гуляниях.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство). Автомашина "Мерседес" водворена на штрафную стоянку.
20 сентября в городе Алматы при исполнении судебного решения о праве собственности выселяемый житель открыл огонь из охотничьего ружья. В результате погибли пять человек, в том числе двое полицейских, судебный исполнитель и новый владелец имущества. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство в отношении двух и более лиц). Стороны трагедии озвучили свои версии.
23 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о трагическом происшествии в Алматы. Также в этот день специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать подозреваемого в убийстве пяти человек во время стрельбы в микрорайоне Акбулак сроком на два месяца. Срок меры пресечения исчисляется с 20 сентября.