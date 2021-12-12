Полиция задержала казахстанца, убившего двух сестер в Омске 24 года назад

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ПАВЛОДАР. 11 НОЯБРЯ - В Павлодарской области задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый за двойное убийство в Омске, передает KAZAKHSTAN TODAY.

54-летний гражданин Республика Казахстан, подозреваемый в убийстве двух сестер на территории Российской Федерации, был установлен сотрудником полиции при приеме документов по определению гражданства. Подполковник полиции опознала мужчину по ориентировке", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

В полиции рассказали, что марте 1997 года в городе Омске Российской Федерации, 30-летний (на момент совершения) мужчина, из обреза охотничьего ружья, выстрелил в голову 25-летней девушке из-за словесного конфликта. Ее 22-летней сестре нанес ряд ножевых ранений. Обе девушки скончались от полученных травм. Отмечается, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

После совершения тяжкого преступления, мужчина скрывался от органов следствия в течении 24 лет.

В настоящее время направлено уведомление инициатору розыска -УМВД России по Омской области.

К слову, на территории области проводится оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", в ходе которого привлечено к административной ответственности 430 граждан. За нарушения 21 иностранец решением суда выдворены из страны. Установлено свыше 20 фактов незаконного использования иностранной рабочей силы", -добавили в пресс-службе полиции.