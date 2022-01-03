Названа дата пересмотра дела о гибели Томирис Байсафы

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МОСКВА. 2 ЯНВАРЯ - Никулинский суд в Москве начнет пересмотр дела о гибели студентки МГИМО Томирис Байсафы 19 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Судебное заседание назначено на 19 января", - сказали РИА Новости в суде.

Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы. Однако позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.

До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.

В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".

Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис.