Названа дата пересмотра дела о гибели Томирис Байсафы

Фото: Instagram / _ahmetova_zhanna_
Судебное заседание назначено на 19 января", - сказали РИА Новости в суде.
Ранее присяжные вынесли оправдательный вердикт в отношении сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали, обвиняемого в убийстве Томирис Байсафы. Однако позднее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на пересмотр.
До оправдания Муртузали Меджидов содержался под стражей, в день решения суда его отпустили на свободу.
Летом этого года присяжные в Никулинском суде Москвы оправдали мужчину, сочтя, что его вина в смерти девушки не доказана. На основании их вердикта суд вынес оправдательный приговор. Родственники погибшей пытались взыскать с подсудимого 30 миллионов рублей компенсаций, но их гражданские иски суд отклонил. Позднее суд отменил оправдательный приговор.
В апреле 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, однако вскоре она ушла из жизни. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уполномоченный по правам человека в Казахстане Аскар Шакиров тогда сообщал, что попросил российскую коллегу Татьяну Москалькову взять дело на личный контроль и "обеспечить объективное расследование".
Прошлой весной мать погибшей Жанна Ахметова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь ей добиться справедливого судебного разбирательства по делу о гибели Томирис.