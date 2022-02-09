В Алматы задержаны подозреваемые, раздававшие арматуру участникам январских беспорядков

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По данным управления по противодействию экстремизму ДП Алматы, задержаны шестеро мужчин в возрасте от 20 до 24 лет, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что подозреваемые в ночь на 5 января в одном из домов в микрорайоне "Шанырак" с помощью болгарки заготавливали отрезки металлической арматуры (70 сантиметров), а на следующий день раздавали участникам массовых беспорядков", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
По его словам, участники противоправных действий установлены и задержаны. Они признались, что намеренно всю ночь готовили металлические прутья, чтобы раздать их участникам беспорядков для нанесения телесных повреждения силовикам.
К слову, этот процесс случайные очевидцы сняли на камеру своего сотового телефона. На видео люди из кузова Газели "отпускают" металлические прутья. Действо происходило по проспекту Толе би в восточном направлении", - уточнилк Абильбеков.
Задержанным инкриминируется участие в массовых беспорядках согласно части 2 статьи 272 УК РК (Массовые беспорядки), они взяты под стражу.