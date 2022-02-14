Участника ограбления оружейного магазина задержали в Алматы

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Заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков сообщил подробности.
В ходе спецоперации задержан гражданин К., 1984 года рождения, который, как установлено в ходе проведения оперативных мероприятий, принимал участие в ограблении оружейного магазина "Камерад" 5 января, вследствие чего завладел восемью гладкоствольными ружьями 12-го калибра. Установлено, что награбленное фигурант припрятал в сарае, подальше от глаз домочадцев. Все оружие изъято. По ним назначена экспертиза", - рассказал Абильбеков.
Уголовное дело по факту хищения оружия и другого имущества оружейного магазина "Камерад" расследует отдел полиции при УП Ауэзовского района. Подозреваемый взят под стражу.