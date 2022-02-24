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Полиция провела две спецоперации по задержанию грабителей оружейных магазинов в Алматы

23.02.2022, 16:19 29221
Полиция провела две спецоперации по задержанию грабителей оружейных магазинов в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 23 ФЕВРАЛЯ - Две спецоперации по задержанию участников ограблений оружейных магазинов проведены в Алматы, задержаны трое подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, часть похищенного оружия изъята в одном из домов в микрорайоне "Достык", другая - в поселке Жамбыл, на территории Карасайского района Алматинской области. 
 

Двум подозреваемым по 25 лет, одному - 27. В ночь на 5 января они ограбили охотничий магазин "Камерад". Награбленное злоумышленники спрятали в подвале дома и присыпали песком. Изъято и приобщено к материалам уголовного дела 4 гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, 5 охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуниция", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

 
Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как проникли в магазин.

 

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В Алматы задержали еще одного подозреваемого по делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex

23.02.2022, 18:25 25521
В Алматы задержали еще одного подозреваемого по делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - В Алматы задержали еще одного подозреваемого по резонансному уголовному делу о создании финансовых пирамид Mudarabah Capital и Astex, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Факт задержания мужчины, который обманным путем завладел чужими деньгами, подтвердили в департаменте полиции города. 
 

Данный факт в настоящее время расследуется управлением собственной безопасности ДП города Алматы. Зарегистрирован он в едином реестре досудебного расследования по ст.190 ч.2 УК РК. Подозреваемый задержан и с санкции суда взят под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП города.

 
В ведомстве подчеркнули, что подозреваемый никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. 
 
Ранее в соцсетях появилась информация, что бывший сотрудник правоохранительных органов якобы получил более 10 млн тенге в рамках уголовного дела о преступной деятельности финпирамид Mudarabah Capital и Astex.
 
13 июля 2021 года соучастник крупной финансовой пирамиды был арестован в Алматы. Уголовные дела возбуждены в отношении работников ТОО "ASTEX.KZ", ТОО "ACD technology", ТОО "MUDARABAH CAPITAL" и ТОО "MUSHARAKAH CAPITAL". Все они признаны финансовыми пирамидами. 
 
Количество вкладчиков, согласно сайту компании, превышает 165 тыс. из разных стран (Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Узбекистан, Турция и другие). 
 
Обнаружить финансовую пирамиду помог мониторинг соцсетей. 
 

Двое жителей ВКО пытались украсть более 20 кг золотосодержащей руды

23.02.2022, 17:55 26511
Фото: пресс-служба ДП ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 22 ФЕВРАЛЯ - В ОП Риддера поступило сообщение, о том, что на территории Риддерского рудника задержаны 36 и 31-летние жители города, у которых обнаружили мешок с золотосодержащей рудой весом 21 кг 525 грамм, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции доставили мужчин в отдел, где во время допроса те дали признательные показания. Вещественные доказательства были изъяты, сообщает пресс-служба ДП ВКО.
 
Мужчины с помощью веревки через незакрытый проход спустились в шахту рудника. После, наполнив мешки рудой, хотели выйти наружу, однако их задержала охрана предприятия.
 
На сегодняшний день подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3, ст. 188 ч. 2 УК РК - "кража", санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.
 
Нанесенный ущерб предприятию составляет 435 000 тенге. 
 

Очередная незаконная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте

23.02.2022, 16:55 27936
Очередная незаконная майнинговая ферма обнаружена в Шымкенте
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 23 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Шымкента обнаружил очередную незаконную майнинговую ферму, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Обнаружены и изъяты 360 единиц оборудования ASIC, добывающих цифровую криптовалюту Bitcoin", - сообщили в департаменте. 

 
Майнинговые фермы были расположены в трех оборудованных контейнерах. 
 
Ведется расследование. 
 
Напомним, ранее сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане. Одну из ферм обнаружили в Алматинской области, на территории бывшего суконного комбината. Также незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. Всего с 18 по 20 февраля остановлено 34 незаконно действовавших объекта в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях. Суммарный объем ограниченной электрической мощности составил 202 МВт. 

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. У них могут конфисковывать имущество и ограничивать IP-адреса. Кроме того, в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 

Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
Аналогичное мнение высказали эксперты рейтингового агентства Fitch. По их мнению, быстрый рост нерегулируемого майнинга криптовалют может привести к сбоям на энергетических рынках и отвлечению ресурсов от электрификации других секторов, особенно на развивающихся рынках. 
 

Случаи мошенничества с использованием платежных карт в разы выросли в Казахстане

23.02.2022, 10:29 38221
Случаи мошенничества с использованием платежных карт в разы выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - За 2021 и 2020 годы количество уголовных правонарушений в сфере мошенничества с использованием платежных карт составило 353 и 468 случаев соответственно, в то время как в 2018 и 2019 годах было зарегистрировано всего 66 и 33, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целом в РК по итогам 2021 года было зарегистрировано 26,7 тыс. кибератак - на 11,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее распространенные - вредоносное программное обеспечение, ботнеты, фишинг и прочие. С помощью кибератак злоумышленники выманивают и крадут данные либо вынуждают людей обманным способом эти данные раскрыть", - сообщает Finprom.kz.

 
Аналитики отмечают, что если ранее платежные карточки использовались казахстанцами исключительно для снятия денежных средств - преимущественно зарплаты - то сейчас незаменимый "пластик" стал основным способом оплаты товаров и услуг как офлайн, так и в онлайн-формате.
 
Так, по итогам 2021 года объем безналичных платежей в РК достиг колоссальных 73,1 трлн тенге, увеличившись более чем вдвое за год. При этом еще в 2015 и 2016 годах показатель составлял всего 1 трлн и 1,6 трлн тенге соответственно. Количество безналичных транзакций, в свою очередь, за пять лет выросло в 52 раза - со 121 млн до 6,3 млрд транзакций.
 

"Серая" майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области

22.02.2022, 15:37 79886
"Серая" майнинговая ферма выявлена в Акмолинской области
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Территориальным департаментом агентства по финсновому мониторингу Акмолинской области совместно с сотрудниками департамента комитета национальной безопасности в городе Атбасар Акмолинской области выявлена незаконная майнинговая ферма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ферма принадлежала приверженцу деструктивного религиозного течения, сообщает АФМ. 
 

При обыске обнаружено оборудование, 20 единиц шифровальных комплексов и видеокарты, используемые для генерации криптовалюты", - уточнили в агентстве. 

 
По данному факту начато досудебное расследование. 

Напомним, сразу 13 майнинговых ферм суммарной мощностью 202 МВт выявили в Казахстане. Одну из ферм обнаружили в Алматинской области, на территории бывшего суконного комбината. Также незаконную майнинговую деятельность выявили в Нур-Султане и Петропавловске. 

Вчера премьер-министр Алихан Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. 

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 

Житель Петропавловска осужден на 7 лет за разжигание розни в соцсетях

22.02.2022, 15:28 80651
Житель Петропавловска осужден на 7 лет за разжигание розни в соцсетях
Фото: depositphotos.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 22 ФЕВРАЛЯ - В Петропавловске 37-летний местный житель приговорен к семи годам лишения свободы за экстремистские сообщения в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Публикации пользователя сети Facebook привлекли внимание сотрудников управления по противодействию экстремизму департамента полиции Северо-Казахстанской области. В его материалах и комментариях прослеживались признаки разжигания межнациональной розни. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен 37-летний автор публикаций. Было установлено, что помимо Facebook, он оставлял комментарии в Instagram и ВКонтакте, сообщает Polisia.kz
 
Филологическая экспертиза подтвердила экстремистский характер его публикаций. По завершению следственных действий материалы дела были переданы в суд Петропавловска. Он признан виновным по статье 174 Уголовного кодекса РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни) и приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет. Приговор вступил в законную силу.
 

Ранее в текущем году по данной статье УК РК уже были осуждены двое жителей области. Наказание для них составило 3,5 и 4 года ограничения свободы. Просим помнить, что за разжигание розни, в том числе на страницах соцсетей, законодательством предусмотрена строгая ответственность: от крупного штрафа до 7 лет лишения свободы. Если же действия, предусмотренные статьей, были совершены в составе преступной группы, либо повлекли тяжкие последствия, наказание может возрасти до 20 лет лишения свободы", - предупредил начальник управления по противодействию экстремизму департамента полиции СКО Руслан Жарасбаев.

 

В Алматы обнаружен очередной тайник с оружием

22.02.2022, 14:40 82961
В Алматы обнаружен очередной тайник с оружием
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 22 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники департамента КНБ Алматы и управления полиции Бостандыкского района в ходе проверки информации, поступившей по оперативным каналам, обнаружили в центре города тайник с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В импровизированном тайнике были спрятаны 4 единицы огнестрельного оружия: Beretta Xtreme, Tikka T3x, Gamo FS 10x igt и Sako TRG. Принадлежность изъятого оружия установит судебно-баллистическая экспертиза, сообщает Polisia.kz
 
Кроме того, будет проведено экспертное исследование с целью выяснить, применялось ли указанное оружие в совершении преступлений.
 
Ранее в Алматы, по дороге на Медеу, в тайнике были обнаружены револьвер, обрез, патроны, гранаты и дымовые шашки,
 
По данным МВД Казахстана, всего по стране после январских беспорядков изъято 1006 единиц оружия и более 20 тыс. боеприпасов.
 

Бывший глава Минобороны РК Бектанов арестован

22.02.2022, 12:22 72716
Бывший глава Минобороны РК Бектанов арестован
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Суд санкционировал арест бывшего министра обороны Республики Казахстан Мурата Бектанова сроком на два месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщили в городском суде Нур-Султана.


Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК, отметили в пресс-службе.

Напомним, экс-министр обороны РК Бектанов был задержан по делу о бездействии власти. 
 

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