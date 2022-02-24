Полиция провела две спецоперации по задержанию грабителей оружейных магазинов в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 23 ФЕВРАЛЯ - Две спецоперации по задержанию участников ограблений оружейных магазинов проведены в Алматы, задержаны трое подозреваемых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, часть похищенного оружия изъята в одном из домов в микрорайоне "Достык", другая - в поселке Жамбыл, на территории Карасайского района Алматинской области.
Двум подозреваемым по 25 лет, одному - 27. В ночь на 5 января они ограбили охотничий магазин "Камерад". Награбленное злоумышленники спрятали в подвале дома и присыпали песком. Изъято и приобщено к материалам уголовного дела 4 гладкоствольных ружья разных марок, автомат, 720 патронов, 5 охотничьих ножей, арбалет, оптический прицел и амуниция", - сказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как проникли в магазин.