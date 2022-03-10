Похищенная в январе крупная партия оружия изъята в Алматы

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АЛМАТЫ. 9 МАРТА - Сотрудники транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела установили местонахождение партии оружия, которое было похищено из оружейных магазинов в ходе массовых беспорядков 5-6 января текущего года в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам начальника ДП полиции на транспорте Онала Бекиева, по подозрению в совершении хищения задержан 23-летний уроженец Узбекистана, который принимал участие в массовых беспорядках в аэропорту Алматы. По его месту жительства были изъяты два ножа и один пневматический пистолет.





Полицейские также задержали его 43-летнего соучастника. У него изъяты 19 единиц пневматического оружия и патроны к нему, а также 10 ножей, один арбалет, шесть оптических прицелов и три оптических прибора.