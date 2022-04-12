Установлена личность стрелявшего в сотрудников департамента полиции Алматы снайпера в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. 11 АПРЕЛЯ - Установлена личность снайпера, который в ходе январских событий стрелял в сотрудников департамента полиции Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специальными прокурорами по результатам проведенной судебной молекулярно-генетической экспертизы установлена личность убитого снайпера в городе Алматы. Всего было 4 стрелка, тело убитого сообщники забрали с крыши и оставили в районе городской больницы, позже оно было обнаружено в городском морге. Им оказался гражданин С., который в ходе январских событий, расположившись на крыше жилого дома, вел прицельный огонь в сотрудников департамента полиции Алматы", - сообщил на брифинге в СЦК заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.
По его словам, в настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных трех террористов.
В Кызылординской области установлены причины применения табельного оружия в отношении 24 лиц, повлекшие их смерть. Так, 5 января т.г. на местную полицейскую службу департамента полиции Кызылординской области совершено вооруженное нападение. Террористы на грузовой автомашине протаранили ворота здания, где открыли стрельбу из охотничьих ружей, сожгли контрольно-пропускной пункт, камеры центра оперативного управления и патрульные автомашины. В этой связи полиция вынуждена была применить табельное оружие, стреляя сначала в воздух, а потом прицельно по конечностям нападавших. Однако это не остановило их. Находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, они неоднократно штурмовали здание", - проинформировал Елдос Килымжанов.
По его данным, после второй атаки группа из шести лиц под видом переговоров вызвала руководство полиции - начальника местной полицейской службы и командира роты. Воспользовавшись моментом, один из переговорщиков О. (ранее судимый) в упор выстрелил из обреза в командира роты. Ответным огнем стрелявший был убит. Получивший ранение командир с многочисленными ранениями, большой кровопотерей в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, где его чудом удалось спасти.
Всего за 12 часов осады было совершено более 10 вооруженных нападений на здание местной полицейской службы. В результате их отражения погибло 20 нападавших.
Также, по информации Елдоса Килымжанова, была совершена попытка захвата здания городского управления полиции города Кызылорды. При отражении атаки применено оружие в отношении 4 нападавших лиц, которые скончались.
В тот же день в Атырауской области преступники устроили погром в здании акимата, сопровождающийся применением насилия в отношении сотрудников полиции и военнослужащих. Оружие полицейские не применяли до последнего, даже когда многие из них получили тяжкие телесные повреждения. После неоднократных выстрелов в воздух и реальной угрозы жизни полицейские применили огнестрельное оружие, от которого погиб один нападавший", - сообщил спикер.