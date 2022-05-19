В Шымкенте сын общественного деятеля жестоко избил девушку в лифте

Фото: Кадр с видео

ШЫМКЕНТ. 18 МАЯ - В лифте одного из жилых комплексов произошло жестокое избиение молодой женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах жестокого избиения запечатлены сын и сноха общественного деятеля, члена Шымкенсткого филиала партии AMANAT Гулайым Шунгараевой, сообщает OTYRAR

Запись опубликовала член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек на своей странице в социальной сети

На видео заснято, как молодой человек хватает девушку за воротник и валит на пол. Далее он наносит удары ногой один за другим в живот, в область груди. После этого девушка поднимается, а парень бьет ее кулаками.

Судя по дате, зафиксированной на камере видеонаблюдения, инцидент произошел еще 28 марта в 1:30.

Как сообщает Айгуль Орынбек, на кадрах запечатлена семья Гулайым Шунгараевой - ее сын и сноха. Сама Гулайым является членом партии AMANAT, а также кандидатом в депутаты городского маслихата Шымкента. Ранее она освещала проблемы женщин в южном мегаполисе и призывала бороться с бытовым насилием.





На сегодняшний день все аккаунты общественного деятеля Шымкента Гулайым Шунгараевой удалены.

Инцидент прокомментировали в местном филиале партии AMANAT.

Мы взяли эту ситуацию на контроль. Это ее старший сын. Он не является членом нашей партии. Поэтому на него мы никакого влияния оказать не можем. Мы провели разъяснительную беседу с Гулайым Шунгараевой, попросили ее пока не принимать участия в массовых мероприятиях, чтобы она не выезжала на агитационные встречи по нашим социальным проектам. Партийный контроль сейчас будет разбираться с этой ситуацией, решение будет позже", - заявила Жанар Бектаева, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала AMANAT.