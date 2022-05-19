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В Шымкенте сын общественного деятеля жестоко избил девушку в лифте

18.05.2022, 17:36 16521
В Шымкенте сын общественного деятеля жестоко избил девушку в лифте
Фото: Кадр с видео
ШЫМКЕНТ. 18 МАЯ - В лифте одного из жилых комплексов произошло жестокое избиение молодой женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах жестокого избиения запечатлены сын и сноха общественного деятеля, члена Шымкенсткого филиала партии AMANAT Гулайым Шунгараевой, сообщает OTYRAR
 
Запись опубликовала член Национального совета общественного доверия Айгуль Орынбек на своей странице в социальной сети.
 
На видео заснято, как молодой человек хватает девушку за воротник и валит на пол. Далее он наносит удары ногой один за другим в живот, в область груди. После этого девушка поднимается, а парень бьет ее кулаками.
 
Судя по дате, зафиксированной на камере видеонаблюдения, инцидент произошел еще 28 марта в 1:30.
 
Как сообщает Айгуль Орынбек, на кадрах запечатлена семья Гулайым Шунгараевой - ее сын и сноха. Сама Гулайым является членом партии AMANAT, а также кандидатом в депутаты городского маслихата Шымкента. Ранее она освещала проблемы женщин в южном мегаполисе и призывала бороться с бытовым насилием.

 
На сегодняшний день все аккаунты общественного деятеля Шымкента Гулайым Шунгараевой удалены.
 
Инцидент прокомментировали в местном филиале партии AMANAT.
 

Мы взяли эту ситуацию на контроль. Это ее старший сын. Он не является членом нашей партии. Поэтому на него мы никакого влияния оказать не можем. Мы провели разъяснительную беседу с Гулайым Шунгараевой, попросили ее пока не принимать участия в массовых мероприятиях, чтобы она не выезжала на агитационные встречи по нашим социальным проектам. Партийный контроль сейчас будет разбираться с этой ситуацией, решение будет позже", - заявила Жанар Бектаева, первый заместитель председателя Шымкентского городского филиала AMANAT.

 

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Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч

19.05.2022, 14:41 3576
Спецоперация в Алматы: задержан вымогавший у предпринимателя $260 тысяч
Фото: Polisia_kz
АЛМАТЫ. 19 МАЯ - В Алматы провели спецоперацию по задержанию местного жителя, который вымогал у предпринимателя $260 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, бизнесмен обратился с заявлением о том, что малознакомый мужчина в счет вымышленных долгов вымогал у него деньги и грозил физической расправой. 
 

Данный факт был подтвержден в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий. Гражданин Н., 1981 года рождения, угрожая физическим насилием, требовал у предпринимателя крупную сумму денег. Подозреваемого задержали с поличным в результате спецоперации с участием полицейского спецназа. Денежные средства изъяты в ходе санкционированного обыска и приобщены к материалам уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 194, часть 4, УК РК. Подозреваемый взят под стражу", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы полковник полиции Берик Абильбеков. 

 
По информации пресс-службы, спецоперацию полицейские провели накануне в половине десятого вечера в одном из кафе, расположенном по проспекту Аль-Фараби. 
 

Установлено, что подозреваемый проживает неподалеку, поэтому "встречу" назначил в удобном для себя месте. Он дал признательные показания", - уточнили в пресс-службе.


 

В Алматинской области на свалке обнаружено тело девочки

19.05.2022, 13:43 4351
В Алматинской области на свалке обнаружено тело девочки
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 19 МАЯ - В Саркане 17 мая на городской свалке обнаружено скелетированное тело девочки в возрасте 4-5 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность ребенка и его матери, оказавшейся 19-летней местной жительницей. Со слов матери, девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врожденной умственной отсталостью. В феврале этого года ребенок якобы заболел и скоропостижно скончался, в связи с чем женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области 

 
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 99 УК РК (Убийство). 
 

Уголовное дело взято на особый контроль областным департаментом полиции. Оба подозреваемых для дачи показаний доставлены в районную полицию", - добавили в пресс-службе.

 

Массовая драка в колонии ЗКО: наказаны 12 сотрудников

19.05.2022, 13:09 4796
Массовая драка в колонии ЗКО: наказаны 12 сотрудников
УРАЛЬСК. 19 МАЯ - По факту массовой драки среди заключенных в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2 назначили служебное расследование, по итогам которого к дисциплинарной ответственности привлекли 12 сотрудников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Один человек отстранен от занимаемой должности, три человека предупреждены о неполном служебном несоответствии, четырем сотрудникам объявлен строгий выговор, трое получили выговор и один человек получил замечание", - сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО.

 
По данным издания "Мой город", в отношении участников драки полицейские ведут досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Уточняется, что они отбывают наказание за такие виды преступления, как кражи, грабежи и причинение вреда здоровью.

Напомним, 10 мая в результате массовой драки между заключенными в колонии Уральска около 10 человек получили травмы. По предварительным данным, заключенные во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление.
 

В Шымкенте задержали группу киберпреступников

19.05.2022, 12:35 5696
ШЫМКЕНТ. 19 МАЯ - Полицейские города Шымкента задержали группу киберпреступников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Свои криминальные кибероперации пять молодых мужчин осуществляли через звонки доверчивым гражданам. При этом у каждого члена преступной группы были свои "обязанности". Один - организатор афер, другие играли роль операторов банка или любой финансовой организации, а третьи снимали вырученные деньги в банкоматах", - сообщает polisia.kz

 
В настоящее время полицейские установили причастность группы к свыше 20 фактам интернет-мошенничества. 
 

Обманутые граждане - по всей стране. Общая сумма нанесенного им ущерба устанавливается. Как рассказали потерпевшие, мошенники уверенным голосом представлялись сотрудниками службы безопасности банка", - говорится в материале. 

 
В результате оперативных мероприятий полицейские вышли на след одного из подозреваемых, в обязанности которого входило снятие наличности в банкоматах. А через него оперативники задержали еще двоих. Остальные двое задержаны на территории Российской Федерации, проводятся работы по их экстрадиции в Казахстан. 
 
В ходе проверки у подозреваемых изъято 46 банковских карт, 6 сотовых телефонов и 20 SIM-карт. Полицейскими не исключается вероятность того, что эта преступная группа имеет организованный характер.
 

АФМ: старые двигатели вместо новых поставлялись для военной техники

19.05.2022, 10:27 6701
АФМ: старые двигатели вместо новых поставлялись для военной техники
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Территориальным департаментом АФМ по ВКО выявлено хищение более 1 млрд тенге должностными лицами АО "Семипалатинский машиностроительный завод", сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хищение осуществлялось путем завышения стоимости запасных частей и поставки в различные войсковые части страны бывших в эксплуатации двигателей для танков, а также танковых шлемофонов. Следствием установлено, что первый заместитель генерального директора завода Сулейменов К.Р. умышленно вместо новых двигателей для танков организовал поставку двигателей, выпущенных еще в 1985 - 2012 годах", - сообщили в АФМ. 

 
Отмечается, что приговором суда Семея он признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

 

В Актау у 21-летнего парня изъяли более 60 кг осетра

18.05.2022, 18:48 15356
В Актау у 21-летнего парня изъяли более 60 кг осетра
Фото: Лада
АКТАУ. 18 МАЯ - 16 мая около 17.00 сотрудники управления по противодействию экстремизму в 13-м микрорайоне Актау задержали 21-летнего молодого человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При личном обыске и проверке автомобиля на заднем сиденье были обнаружены 10 тушек рыбы осетровых пород. Общий вес составил 64 килограмма, сообщает "Лада".
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
 
 

Силовики Казахстана и Кыргызстана совместно ликвидировали транснациональный канал поставки наркотиков в Среднюю Азию

18.05.2022, 11:52 20556
Силовики Казахстана и Кыргызстана совместно ликвидировали транснациональный канал поставки наркотиков в Среднюю Азию
Фото: Depositphotos
БИШКЕК. 18 МАЯ - Спецслужбы Кыргызстана и Казахстана ликвидировали сеть устойчивых каналов транспортировки и сбыта через интернет синтетических наркотиков в Среднюю Азию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для чего ведомствами было организовано тесное взаимодействие с коллегами из приграничных государств, передает официальный сайт МВД КР. 
 

Совместная спецоперация по ликвидации деятельности транснациональной наркогруппы проводилась в течение полугода на территории Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Правоохранители с ноября 2021 года по апрель 2022 года на территории республик провели совместные международные операции, направленные на ликвидацию устойчивых наркогруппировок, причастных к изготовлению, контрабанде и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении МВД КР.

 
Установлены и задержаны четыре гражданина Казахстана и три гражданина Кыргызстана.
 
 
По данным ведомства, в ходе проведения совместных международных операций установлены и ликвидированы 2 нарколаборатории по производству синтетических наркотиков. 
 

Из незаконного оборота наркотиков изъято 31 килограмм 265 граммов наркотиков, в частности Альфа PVP - 19,5 килограмма, мефедрон - 6 килограммов, гашиш - 5 килограммов, марихуана - 765 килограммов. Задержаны пособники и организаторы наркоканала", - уточнили в пресс-службе.

 
Отмечается, что примерная прибыль от реализации наркотиков составила более 1 млн 808 тысяч 662 доллара США.
 

В Кокшетау задержан закладчик с 50 дозами синтетического наркотика

18.05.2022, 10:53 19641
КОКШЕТАУ. 18 МАЯ - В городе Кокшетау в районе озера Копа по подозрению в закладке синтетических наркотиков задержан 22-летний уроженец города Кызылорды, у которого изъяли 50 доз синтетического наркотика, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При личном обыске оперативники обнаружили и изъяли сверток, внутри которого находилось 50 полиэтиленовых пакетиков с веществом порошкообразной консистенции белого цвета. Предположительно, синтетический наркотик, аналог пировалерона, весом около 40 граммов", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. 

 
Также полицейские изъяли сотовый телефон, с помощью которого задержанный производил фотоотчеты мест закладок наркотических средств с указанием их геолокации.
 

Известно, что задержанный является жителем города Кызылорды, прибыл в Акмолинскую область несколько месяцев назад, однако официально нигде не работает и не учится", - добавили в ведомстве. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта), изъятые вещества направлены на экспертизу.
 

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