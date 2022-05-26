В Алматы алиментщик осужден на год лишения свободы

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АЛМАТЫ. 25 МАЯ - В Алматы злостный неплательщик алиментов осужден на год лишения свободы. Приговор оглашен в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Уголовное дело расследовано управлением дознания. Согласно материалам производства гражданин Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся.

Сумма его долга перед собственными детьми составила 5 миллионов 144 тысячи 362 тенге. Приговором суда гражданин Ч. был взят под стражу в зале суда.