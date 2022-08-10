В Павлодарской области продавали топливо без документов

ПАВЛОДАР. 9 АВГУСТА - В Павлодарской области пресечен факт незаконной реализации топлива, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлен факт приобретения у 15 оптовых поставщиков бензина марки АИ-92 в общем объеме 3,5 тысячи тонн на сумму более 610 млн тенге, в дальнейшем реализованного без документов от ТОО "Унгефуг". Этим же ТОО реализовано дизтопливо в объеме 2,4 тысячи тонн на общую сумму более 550 млн тенге без документов", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
По данным пресс-службы, суд признал виновными трех фигурантов дела и приговорил их к 6 годам лишения свободы, 4 годам 6 месяцам лишения свободы и 2 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией 3 АТС и 3 полуприцепов.