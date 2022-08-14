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Жителя Кызылорды задержали за вырубку саксаула

13.08.2022, 12:05 18131
Жителя Кызылорды задержали за вырубку саксаула
Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 13 АВГУСТА - 11 августа в Кызылорде был остановлен грузовой автомобиль Volvo под управлением 40-летнего жителя города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе проверки в багажнике фуры обнаружен незаконно вырубленный саксаул, объем которого составляет около 3 кубов, сообщает Polisia.kz.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
 

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Житель Уральска построил в своем дворе теплицу для выращивания конопли

13.08.2022, 18:10 13861
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 13 АВГУСТА - Плантацию конопли выявили сотрудники управления по противодействию наркопреступлениям ДП ЗКО в ходе проведения ОПМ "Карасора-2022" по месту проживания 51-летнего мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во дворе дома было огорожено помещение, внутри которого находились пять пластиковых емкостей с растущими в них растениями, похожими на коноплю, сообщает Polisia.kz
 
Также в гараже находилось потайное подвальное помещение, оборудованное под нарколабораторию: стены обшиты специальным материалом, оборудовано светодиодными и тепловыми лампами для выращивания растений, установлены вытяжные системы, увлажнитель воздуха с градусными приборами. 
 
В ходе обыска полицейские изъяли кусты растений, похожих на коноплю, вещество растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом, упаковки семян конопли, электронные весы, различные удобрения для выращивания растений. Назначена соответствующая экспертиза. 
 
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 300, часть 1, УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества).
 

В СКО водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся

12.08.2022, 20:51 29766
В СКО водитель сбил велосипедиста насмерть и скрылся
Фото: Polisia.kz
ПЕТРОПАВЛОВСК. 12 АВГУСТА - 7 августа на автодороге Костанай - Мамлютка в 3 км от Мамлютки было обнаружено тело 51-летнего жителя села Воскресеновка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сотрудники ОП Мамлютского района задержали подозреваемого в наезде на велосипедиста, скрывшегося с места происшествия, сообщает Polisia.kz
 
Им оказался водитель автомашины УАЗ - 45-летний житель Петропавловска. 
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места ДТП). 
 
Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 

Полицейские Тараза обнаружили на кладбище схрон оружия и боеприпасов

12.08.2022, 20:30 30396
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 12 АВГУСТА - Сотрудники УКП ДП совместно с сотрудниками ДУИС на территории кладбища обнаружили полиэтиленовый пакет черного цвета, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оттуда изъято два пистолета, одно гладкоствольное ружье, 17 патронов, один железный щит от бронежилета, сообщает Polisia.kz
 
Также сотрудники УКП ДП совместно с сотрудниками УЖД 158/1 в Жамбылском районе обнаружили полиэтиленовый пакет белого цвета, внутри которого был автомат, похищенный из ДП, и двуствольное гладкоствольное ружье. 
 
8 августа в областном центре под завалами камней обнаружен мешок синего цвета, внутри которого обнаружены один пистолет и гладкоствольное одноствольное ружье. 
 
В этот же день рядом с автозаправочной станцией был обнаружен автомат. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. 
 
С первого августа 2022 года всего изъято восемь единиц стрелкового оружия, среди которых три пистолета и два автомата. 
 
 

В Жетысуской области обнаружили схрон оружия вдоль трассы Алматы - Оскемен

12.08.2022, 17:40 32966
В Жетысуской области обнаружили схрон оружия вдоль трассы Алматы - Оскемен
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 12 АВГУСТА - В Алакольском районе 11 августа на 552-м км автодороги Алматы - Оскемен местные жители обнаружили подозрительный холщовый мешок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В мешке, спрятанном на пустыре под деревом, оказались боеприпасы и оружием, сообщает Polisia.kz
 
Вызванные на место полицейские изъяли охотничье гладкоствольное двуствольное ружье 12-го калибра со сбитыми номерами, травматический пистолет "Стражник МР-461" калибра 18х45 мм, а также бронежилет и 20 патронов калибра 5,45 мм и 9 мм. 
 
В настоящее время по факту проводится расследование, предусмотренное статьей 287, часть 3, УК РК, в рамках которого силовики пытаются установить владельца оружия.
 
Ранее полицейские Нур-Султана обнаружили схрон с оружием в лесопосадках вдоль трассы Алматы - Екатеринбург.
 

В Павлодарской области охраняемый лес незаконно отдали охотникам

12.08.2022, 17:21 33706
В Павлодарской области охраняемый лес незаконно отдали охотникам
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 12 АВГУСТА - Природоохранные прокуроры обнаружили, что в охранной зоне "Ертіс орманы" незаконно находились охотничьи хозяйства Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2022 году были освобождены около тысячи гектаров охотничьих угодий в Щербактинском и районе Аккулы, незаконно предоставленных охотпользователю местными исполнительными органами, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Как рассказал прокурор специализированной природоохранной прокуратуры области Арысланбек Баяндинов, угодья находились в пределах границ охранной зоны резервата "Ертіс орманы". На этой территории, как в реликтовом лесе резервата, охота запрещена. 
 
Резервату "Ертіс орманы" нанесен ущерб в размере около 80 млн тенге.
 
В этом году за незаконную охоту двух человек привлекли к уголовной ответственности и 250 - к административной.
 

Мы предложили закрепить выше 1,5 миллиона гектаров за охотпользвателями. Здесь на протяжении длительного времени отсутствовали охотничьи хозяйства, соответствующая охрана, и животный мир подвергался браконьерскому лову", - сказал Баяндинов.

 
За охотничий сезон только за два месяца на этих землях зарегистрировали 18 фактов браконьерства.
 

Брали взятки за покровительство: в Нур-Султане чиновников оштрафовали на 6 млн тенге

12.08.2022, 15:46 35756
Брали взятки за покровительство: в Нур-Султане чиновников оштрафовали на 6 млн тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Двух столичных чиновников оштрафовали на 6 млн тенге за систематические взятки, которые они брали у начальников поездов "Тулпар-Тальго" за общее покровительство по службе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководитель столичного участка акционерного общества "Пассажирские перевозки" филиала "Экспресс" и его заместитель с каждого рейса незаконно требовали и получали денежные средства за бесконтрольность и непроведение проверок. Всего установлено 27 эпизодов", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК. 

 
Виновные лица приговорены к штрафам в размере около 6 млн тенге с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях. 
 

В настоящее время в указанную организацию внесено представление для устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения", - сообщили в АФМ.


 

Схрон с оружием обнаружили в лесопосадках возле Нур-Султана

12.08.2022, 14:53 36966
Схрон с оружием обнаружили в лесопосадках возле Нур-Султана
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 12 АВГУСТА - Полицейские Нур-Султана обнаружили схрон с оружием в лесопосадках вдоль трассы Алматы - Екатеринбург, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным полиции, тайник находился в кустах, в 900 метрах от объездной дороги. 
 

В найденном тайнике находились две единицы оружия: охолощенный автомат Калашникова (переделан самодельным способом под огнестрельное автоматическое оружие) и сигнальный пистолет МР-371 (переделан самодельным способом под огнестрельное оружие, с 7 патронами калибра 9 мм)", - сообщает Polisia.kz

 
По факту начато досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы за один день нашли два схрона с оружием. 
 

В Алматы 19-летний житель города задержан за закладку наркотиков

12.08.2022, 14:18 32416
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - В Алматы полицейские задержали 19-летнего жителя города за закладку наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, молодой человек задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Ауэзовского района по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 297 УК РК (Сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). 
 

В ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый на территории нашего района закладывал свертки с психотропным веществом мефедрон. При обыске у фигуранта были обнаружены и изъяты 15 изолированных свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом", - проинформировал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр. 

 
Задержанный водворен в ИВС. Назначен ряд специальных экспертиз, после проведения которых будет принято процессуальное решение.
 

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