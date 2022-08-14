Жителя Кызылорды задержали за вырубку саксаула

Фото: Polisia.kz
КЫЗЫЛОРДА. 13 АВГУСТА - 11 августа в Кызылорде был остановлен грузовой автомобиль Volvo под управлением 40-летнего жителя города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проверки в багажнике фуры обнаружен незаконно вырубленный саксаул, объем которого составляет около 3 кубов, сообщает Polisia.kz.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).