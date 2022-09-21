В Кызылорде задержали подозреваемого в убийстве

КЫЗЫЛОРДА. 20 СЕНТЯБРЯ - В Кызылорде в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали находящегося в международном розыске подозреваемого в убийстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мужчина скрывался от следствия, с прошлого года он находился в международном розыске по подозрению в убийстве", - информирует Polisia.kz .

Сообщается, что в 2021 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержание под стражей.

Оперативники задержали подозреваемого в одной из съемных квартир на территории города, где он скрывался. Он водворен в изолятор временного содержания УП Кызылорды.



